Apple raakt biljoenenstatus kwijt

Gepubliceerd op | Views: 1.313

NEW YORK (AFN) - Apple is vrijdag zwaar onderuit gegaan op de beurs in New York, na een tegenvallend kwartaalbericht van de iPhone-maker. De beurswaarde kelderde met bijna 7 procent. Daardoor is Apple zijn onlangs verworven biljoenenstatus kwijtgeraakt.

Apple kwam met voorzichtige vooruitzichten voor het belangrijke lopende kwartaal waarin ook de feestdagenperiode valt. Het concern meldde dat in de komende maanden mogelijk niet aan de hooggespannen verwachtingen kan worden voldaan. Topman Tim Cook wees vooral naar de moeilijke omstandigheden in opkomende markten.

De beurswaarde van de technologiegigant overschreed in augustus nog de 1000 miljard dollar. Daardoor mocht het bedrijf zich als eerste onderneming ooit een 'trillion dollar company' noemen, oftewel een biljoenenbedrijf. Maar Apple moest vrijdag zoveel miljarden prijsgegeven, dat de marktwaarde nu weer rond de 980 miljard dollar bedraagt. Overigens stond de koers van Apple vorige maand tussentijds ook al kortstondig onder de biljoenengrens.

Sentiment niet best

Het sentiment op de Amerikaanse beurzen was vrijdag sowieso niet heel best. Dat kwam vooral doordat hoopgevende berichten over een naderende handelsdeal met China toch niet helemaal bleken te kloppen. President Donald Trump heeft wel gezegd dat hij denkt met China tot een overeenkomst te kunnen komen over het handelsconflict.

De Dow-Jonesindex sloot 0,4 procent lager op 25.270,83 punten. De brede S&P 500 zakte 0,6 procent naar 2723,06 punten en technologiegraadmeter Nasdaq leverde 1 procent in op 7357,00 punten.

Starbucks

Er waren meer bedrijven die met cijfers kwamen. Levensmiddelenconcern Kraft Heinz (min 10 procent) en actiecameramaker GoPro (min 24 procent) stelden flink teleur. Koffieketen Starbucks overtuigde wel, met een koerswinst van bijna 10 procent. Beleggers reageerden ook op het maandelijkse banenrapport van de Amerikaanse overheid, dat doorgaans erg belangrijk is voor het rentebeleid van de Federal Reserve.

De euro was 1,1394 dollar waard, tegen 1,1382 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie werd 1,3 procent goedkoper op 62,87 dollar. De prijs van Brentolie zakte 0,4 procent tot 72,59 dollar per vat.