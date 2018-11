"TomTom blikvanger op groen Damrak"

Gepubliceerd op | Views: 623

AMSTERDAM (AFN) - Navigatiedienstverlener TomTom was vrijdag een van de winnaars op de beurs in Amsterdam. De koers veerde op na uitspraken van topman Harold Goddijn. Beleggers waren op de laatste handelsdag van de week over de gehele linie tamelijk optimistisch door de hoop op een handelsdeal tussen de Verenigde Staten en China.

De AEX-index aan het Damrak sloot 0,2 procent in de plus op 521,80 punten. De MidKap steeg 0,9 procent tot 753,10 punten. De beursgraadmeters in Parijs en Frankfurt kregen er tot 0,4 procent bij. Londen leverde 0,3 procent in.

De Amerikaanse president Donald Trump wil naar verluidt een handelsovereenkomst tekenen met China tijdens de G20-bijeenkomst in Argentinië eind november. In de loop van de dag ebde het optimisme hierover bij beleggers wel duidelijk weg. Dat gebeurde nadat een Amerikaans banencijfer de aandacht verlegde naar het rentebeleid van de Federal Reserve.

TomTom

TomTom eindigde hoog in de MidKap met een plus van bijna 5 procent. Volgens de bestuursvoorzitter moet het bedrijf bij een eventuele verkoop van zijn Telematics-divisie nadenken of het alleen door wil of samenwerkingen aan wil gaan. Geruchten over een mogelijke overname van TomTom doen al langer de ronde.

Brunel maakte bij de kleinere bedrijven in Amsterdam een koerssprong van ruim 15 procent. De detacheerder profiteerde van de sterke economie en kwam met uitstekende kwartaalcijfers. Ook vermogensbeheerder Van Lanschot Kempen (plus 3,2 procent) en speciaalchemiebedrijf Corbion (min 4,4 procent) gaven een kijkje in de boeken. Verder was sportclubuitbater Basic-Fit (plus 8 procent) een grote stijger, na goede cijfers eerder deze week.

Buitenland

Elders in Europa zaten onder meer de op Azië gerichte bank Standard Chartered en luxebedrijven als Kering in de lift, met plussen tot meer dan 5 procent. Verder eindigde Volkswagen dik 2 procent hoger in Frankfurt na geruchten over een mogelijke samenwerking met Ford op het gebied van zelfrijdende auto's.

De euro was 1,1382 dollar waard, tegen 1,1392 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1 procent goedkoper op 63,08 dollar. De prijs van Brentolie zakte 0,4 procent tot 72,63 dollar per vat.