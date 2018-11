TomTom denkt na over toekomst

Gepubliceerd op | Views: 1.298

SAN FRANCISCO (AFN) - Navigatiedienstverlener TomTom moet bij een verkoop van zijn Telematics-divisie nadenken of het bedrijf alleen door wil gaan of samenwerkingen aan wil gaan. Dat zei topman Harold Goddijn tegen persbureau Reuters. TomTom bekijkt de mogelijkheden voor de divisie die producten voor het beheer van een wagenpark aanbied.

De Telematics-divisie groeit niet spectaculair maar wel gestaag door en is volgens Goddijn ,,een beetje een mysterie voor analisten''. Het vaststellen van een verkoopprijs is dan ook niet eenvoudig.

TomTom heeft de laatste tijd steeds meer concurrentie van Google. Dat bedrijf biedt zijn eigen kaarten aan, heeft met Android een besturingssysteem dat ook aan automakers kan worden geleverd en werkt aan zelfrijdende auto's waarvoor het ook deals sluit met automakers. De voorbije maanden snoepte Google een aantal klanten van TomTom af.

Overname

Ondanks die concurrentie is Goddijn overtuigd dat TomTom de komende jaren winst kan maken. Dat wil niet zeggen dat hij een overname door of verregaande samenwerking met een techbedrijf of automaker uitsluit.

Geruchten over een mogelijke overname van TomTom doen al enige tijd de ronde. De naam van concurrent HERE, dat steun heeft van automakers BMW, Daimler en Audi, wordt genoemd. Dat lijkt onwaarschijnlijk vanwege mededingingsproblemen. Ook softwarebedrijf Trimble en techgigant Apple worden nadrukkelijk genoemd.

Dat Goddijn en zijn drie mede-oprichters 44 procent van TomTom in bezit hebben, hoeft volgens de topman niet te betekenen dat ze de controle over het bedrijf niet willen opgeven. ,,We zullen doen wat goed is voor het bedrijf, de mensen en de aandeelhouders.''