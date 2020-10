Regering Trump in beroep tegen blokkade verbod op WeChat

'Met coronavirus besmette Trump heeft verkoudheidsachtige symptomen'

De Amerikaanse president Donald Trump (74) vertoont milde, verkoudheidsachtige symptomen, zeggen twee mensen die weten hoe hij eraan toe is tegen The New York Times. Trump maakte vrijdag bekend dat hij en zijn vrouw Melania (50) positief testten op het coronavirus.



De 74-jarige Trump deelde de informatie over zijn besmetting vrijdag in een tweet, maar zei niet of hij symptomen had. Eerder testte zijn adviseur Hope Hicks positief op het virus.



Op Twitter liet Trump direct weten dat hij en Melania direct in isolatie gaan. Voorlopig zet hij zijn taken door vanuit het Witte Huis, zijn officiële residentie en werkplek.



Zijn symptomen zouden voorlopig nog mild zijn. Twee bronnen omschrijven ze tegen The New York Times als lichte verkoudheidssymptomen. Ook zou hij wat traag geleken hebben bij een groot diner op zijn golfclub in Bedminster.