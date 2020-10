Moody's ziet toekomst minder gunstig in voor Aegon

Gepubliceerd op | Views: 559 | Onderwerpen: , Moody's

LONDEN (AFN) - Kredietbeoordelaar Moody's heeft de vooruitzichten voor Aegon op negatief gezet. De rating van de verzekeraar werd wel bevestigd op A3, maar met de veranderde outlook geeft Moody's wel aan dat een afwaardering in de toekomst mogelijk is.

Als reden voor de mindere verwachtingen geeft het ratingbureau aan dat de onderliggende winst de afgelopen anderhalf jaar tegenviel. Dat komt door de Amerikaanse tak die in een uitdagende markt zit en dat blijft waarschijnlijk nog wel even zo. De nettowinst van Aegon schommelt bovendien heel erg en dat heeft een drukkend effect op de investeringsrendementen. Positief is dan weer dat Aegon op andere markten heel weerbaar blijkt te zijn en goede resultaten haalt. De balans is volgens Moody's nog altijd sterk.