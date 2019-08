Toyota voelt tegenwind van sterke yen

Gepubliceerd op | Views: 356 | Onderwerpen: autoindustrie

TOKIO (AFN/BLOOMBERG) - De Japanse autobouwer Toyota heeft opnieuw zijn winstverwachting voor het lopende boekjaar verlaagd. Deze keer geeft het concern de waardestijging van de yen als reden. Ook meldde de op een na grootste automaker van de wereld betere resultaten over het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar dat eind maart afloopt.

De yen klom vrijdag naar de hoogste stand ten opzichte van de dollar in het afgelopen jaar. De handelsspanningen spelen een rol in deze opmars. De Amerikaanse president Donald Trump voerde donderdag de druk op met extra importheffingen op Chinese goederen. De autobouwer rekent door dit alles op een operationele jaarwinst van 2,4 biljoen yen, omgerekend 20 miljard euro. Eerder werd uitgegaan van 2,55 biljoen yen.

De omzet in het afgelopen kwartaal dikte aan tot 7,6 biljoen yen, een stijging van bijna 4 procent op jaarbasis. Met name Chinezen kochten veel modellen van de hybridevariant en het luxemerk Lexus. Het lukte Toyota om ook de winst in de verslagperiode op te voeren.