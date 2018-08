Altice Europe: meer klanten in Frankrijk

Gepubliceerd op | Views: 1.664 | Onderwerpen: Frankrijk

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Altice Europe heeft op zijn belangrijke Franse markt voor het tweede kwartaal op rij meer klanten binnengehaald. Dat blijkt uit een kwartaalbericht van het in Amsterdam genoteerde kabel- en telecomconcern.

Bij de activiteiten in Frankrijk, inclusief de mobiele dochter SFR, kwamen er 280.000 klanten bij voor de onderneming. Altice wist ook meer klanten aan zich te binden in Portugal. In Isräel daalde het aantal mobiele klanten echter vanwege felle concurrentie van een nieuwe speler op de markt.

De totale omzet van Altice bedroeg 3,5 miljard euro. Het onderliggende bedrijfsresultaat (ebitda) kwam uit op 1,3 miljard euro. Het bedrijf herhaalde zijn ambitie om op de middellange tot langere termijn de omzet en het resultaat te laten groeien. De nettoschuld van Altice bedroeg eind juni 31,7 miljard euro.