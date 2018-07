'Kleine overname voor ForFarmers'

Gepubliceerd op | Views: 373

AMSTERDAM (AFN) - Voor veevoerbedrijf ForFarmers is de overname van de mengvoeractiviteiten van het in Nederland en Duitsland actieve Maatman een relatief kleine deal. Dat schrijven analisten van KBC Securities in een rapport over het bedrijf.

Evengoed versterkt ForFarmers door de acquisitie zijn positie in beide landen waar Maatman actief is, zo concluderen de kenners. Voor KBC is de overname geen reden te tornen aan het hold-advies. Ook het koersdoel van 11,80 euro liet de bank ongemoeid.

Het aandeel ForFarmers noteerde maandag kort na de openingsbel vlak op 11,14 euro.