Groene koersenborden op Wall Street

NEW YORK (AFN) - De winsten op Wall Street zijn tussentijds opgelopen. Positieve economische signalen en de hoop op verdere stimuleringsmaatregelen om de coronacrisis traden op de voorgrond. Tegelijkertijd zijn er zorgen om politieke spanningen tussen de Verenigde Staten en China om Hongkong. Ook mondden wijdverspreide Amerikaanse protesten over politiegeweld tegen Afro-Amerikanen de voorbije dagen geregeld uit in rellen.

De Dow-Jonesindex stond omstreeks 19.35 uur 0,8 procent hoger op 25.669 punten. De breed samengestelde S&P 500 ging 0,5 procent vooruit tot 3071 punten en technologiebeurs Nasdaq won 0,2 procent tot 9567 punten.

Bedrijven in de reis- en toerismesector profiteren van de geleidelijke opleving van de economische activiteit. In verschillende Europese landen, waaronder economische grootmacht Duitsland, wordt toegewerkt naar een versoepeling van reisrestricties. Luchtvaartmaatschappijen, die hard zijn geraakt door de coronacrisis, hoorden ook op Wall Street bij de winnaars met winsten tot 1,5 procent voor Delta Air Lines, American Airlines en United Airlines. Cruiserederijen Norwegian Cruise Line, Royal Caribbean en Carnival stegen eveneens tot 1,5 procent.

Facebook

Facebook verloor 1,2 procent. Het techbedrijf is het toneel van een openlijke discussie over het beleid rond controversiële berichten van de Amerikaanse president Donald Trump. Topman Mark Zuckerberg blijft achter zijn keuze om geen begeleidend commentaar te zetten bij Trumps bericht dat schieten op plunderaars lijkt te vergoelijken. Tal van medewerkers van de socialmediagigant hebben uit onvrede daarover hun werk neergelegd.

Betalingsdienstverlener MoneyGram werd bijna 31 procent meer waard. Branchegenoot Western Union (plus 11 procent) zou het bedrijf willen overnemen. Sportwinkelketen Dick's Sporting Goods steeg 3,1 procent na cijfers, ondanks dat het verlies van het bedrijf groter was dan verwacht.

De euro was 1,1166 dollar waard, tegen 1,1177 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie werd 2,8 procent duurder op 36,42 dollar, Brent won 2,4 procent tot 39,22 dollar.