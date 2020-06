'Positief nieuws voor PostNL'

Gepubliceerd op | Views: 1.056

AMSTERDAM (AFN) - PostNL is met positief nieuws gekomen nu er overeenstemming is bereikt over de bepalingen en de voorwaarden van een overgangsregeling. Dat alles zal ervoor zorgen dat de vrije kasstroom van het bedrijf dit jaar met 100 miljoen euro verbetert. Dat meldde ING. Het aandeel PostNL ging dinsdag stevig omhoog.

PostNL betaalt het pensioenfonds eind 2020 circa 205 miljoen euro. Het restant van maximaal 85 miljoen euro wordt uitgesteld en in vijf delen voldaan in de periode 2021-2025. Het totaal van 290 miljoen euro betekent dat de maximale betaling 10 miljoen euro lager uitvalt dan eerder afgesproken.

ING zegt dat een dividendbetaling door PostNL nu dichterbij komt, mogelijk volgend jaar. Het aandeel PostNL is volgens de bank sterk onder druk komen te staan door de coronacrisis. Het advies is buy, met een koersdoel van 2,75 euro. PostNL noteerde dinsdag omstreeks 09.40 uur een plus van 6,1 procent op 1,47 euro.