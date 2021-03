Oud-topman Strukton en Centric moet ex meer betalen in smaadzaak

ARNHEM (ANP) - Miljonair en zakenman Gerard Sanderink is zijn ex meer geld verschuldigd wegens herhaaldelijke beschuldigingen aan haar adres. De rechtbank wees haar ook in hoger beroep de dwangsommen toe die de voormalige topman van bouwbedrijf Strukton en IT-onderneming Centric moet betalen wegens smaad. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden was het daarnaast ook eens met de verhoging van de totale dwangsom, omdat de smaad na een eerder vonnis doorging.

Sanderink en zijn ex Brigitte van Egten, de voormalig directeur van zijn zonnepanelenbedrijf, liggen al jaren met elkaar overhoop. Sanderink beschuldigde Van Egten ervan informatie te hebben doorgespeeld naar de AIVD, wat vervolgens zou hebben geleid tot een inval bij bouwbedrijf Strukton. Ook betichtte hij zijn voormalige partner van fraude.

Van Egten vond dat dit smaad was en eiste daarop rectificatie. In het geval van de AIVD-beschuldiging ging de rechter daarin mee en veroordeelde Sanderink tot het betalen van een dwangsom. Daarbij werd het Sanderink verboden opnieuw de beschuldigingen te uiten over praten met de inlichtingendiensten.

Ook in hoger beroep stelt het hof nu vast dat er sprake was van smaad, dus blijft de dwangsom staan. Die is bovendien hoger geworden doordat de beschuldigingen doorgingen. Ook moet Sanderink een rectificatie plaatsen over fraudebeschuldigingen. Als hij nog een onterechte beschuldiging over Van Egten verspreidt, kan de schadevergoeding oplopen tot een aanzienlijk bedrag. Per dag dat Sanderink in de fout gaat met zijn beschuldigingen moet hij 100.000 euro betalen, tot een maximum van 5 miljoen euro.

Eerder deze week deed het hof al uitspraak in een beroepszaak over een ontslagvergoeding voor Van Egten. Die werd daardoor verhoogd tot 100.000 euro, in plaats van de eerder toegewezen 48.000 euro.