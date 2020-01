Altice Europe verkoopt belang in Portugese masten

Gepubliceerd op | Views: 257 | Onderwerpen: Portugal

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Kabel- en telecombedrijf Altice Europe heeft het restant van zijn belang in telecommastenbedrijf Omtel in Portugal verkocht. Cellnex koopt dat bedrijf, een samenwerkingsverband tussen Altice, Morgan Stanley en investeerder Horizon Equity, voor 800 miljoen euro.

Altice Europe had nog een belang van 25 procent in Omtel nadat het in 2018 al 75 procent van de hand had gedaan. De verkoop levert de aan de beurs in Amsterdam genoteerde onderneming dus 200 miljoen euro op.