Positief begin beursjaar 2018 op Wall Street

NEW YORK (AFN) - De effectenbeurzen in New York zijn dinsdag positief begonnen aan 2018. Met name de technologiefondsen zaten in de lift op de eerste handelsdag van het nieuwe jaar. Beleggers op Wall Street lijken niet erg bezorgd over de ontwikkelingen rond Iran en Noord-Korea.

De Dow-Jonesindex noteerde in de tussentijdse handel 0,2 procent hoger op 24.778 punten. De breed samengestelde S&P 500 steeg 0,6 procent tot 2690 punten en de technologiebeurs Nasdaq won 1,2 procent tot 6988 punten.

Tot de sterkere stijgers behoorden chipbedrijven als Intel, Advanced Micro Devices (AMD), Micron Technology en Nvidia met plussen tot 6 procent. Amazon, Google-moederconcern Alphabet, Facebook en Apple lieten koerswinsten tot 2,6 procent optekenen.

Netflix

De aanbieder van internettelevisie Netflix ging bijna 5 procent vooruit na een hoger beleggingsadvies van Macquarie. Andere mediabedrijven liftten mee. Zo stegen Walt Disney, Comcast, Discovery Communications en 21st Century Fox tot 3,7 procent in waarde.

Ook medisch bedrijf Abbott Laboratories had een goede dag met een plus van 3 procent, dankzij een verhoging van het beleggingsadvies door JPMorgan en Morgan Stanley. De uitbater van casino's Wynn Resorts verloor 2 procent na tegenvallende cijfers over de gokinkomsten in het Chinese gokparadijs Macau. Branchegenoot Las Vegas Sands leverde 0,5 procent in.

Euro

Detailhandelaars als Nordstrom, Kohl's en JC Penny klommen tussen 3,4 en 9,5 procent. Citigroup schreef in een rapport dat winkelbedrijven kunnen profiteren van de belastinghervormingen in de VS.

Op macro-economisch gebied was het vrij rustig. Marktonderzoeker Markit liet weten dat de bedrijvigheid in de Amerikaanse industrie in december iets sterker is gegroeid. Woensdag komen nog de notulen van de beleidsvergadering van de Fed en op vrijdag wordt het belangrijke Amerikaanse banenrapport gepubliceerd. Verder zijn er deze week gegevens over onder meer de Amerikaanse dienstensector en de autoverkopen.

De euro noteerde 1,2045 dollar, tegen 1,2057 bij het slot van de beurshandel in Europa. De waarde van de Amerikaanse munt loopt al enige tijd terug. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,3 procent tot 60,25 dollar. Brentolie werd 0,7 procent goedkoper op 66,41 dollar per vat.