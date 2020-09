Signify rondt aandeleninkoop af

Gepubliceerd op | Views: 295

EINDHOVEN (AFN) - Verlichtingsbedrijf Signify heeft een aandeleninkoopprogramma ter waarde van ruim 32 miljoen euro afgerond. De aandeleninkoop liep van eind juli tot eind augustus en was bedoeld om aandelen te verwerven voor compensatieplannen voor het personeel.

In totaal kocht Signify 1.150.000 aandelen in. Daar betaalde het bedrijf gemiddeld 27,84 euro per aandeel voor.