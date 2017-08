'WDP voorzichtig met distributiecentra'

Gepubliceerd op | Views: 87

AMSTERDAM (AFN) - Het zijn vooral grote buitenlandse beleggers die momenteel fors betalen voor distributiecentra. De hoge prijzen voor die centra maken beleggers in Nederland en België juist voorzichtig. Dat heeft topman Joost Uwents van het in Amsterdam genoteerde vastgoedbedrijf WDP gezegd in een gesprek met Het Financieele Dagblad.

Uwents reageerde tegenover de zakenkrant op gegevens van vastgoedadviseur JLL waaruit zou blijken dat ontwikkelaars en beleggers momenteel weer voor honderdduizenden vierkante meters aan zogeheten logistiek vastgoed bouwen, zonder dat er direct een huurder is. Daarmee lijkt een vergelijkbare situatie op de vastgoedmarkt te ontstaan als voor de financiële crisis van 2008.

De WDP-baas zegt echter juist voorzichtiger te zijn geworden. ,,Wij kopen bijna geen distributiecentra van derden meer'', aldus Uwents. ,,Wij ontwikkelen nu liever zelf, dan kunnen we beter beoordelen of de sommen kloppen.''