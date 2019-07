Nedap dicht bij verkoop Franse dochter

Gepubliceerd op | Views: 156 | Onderwerpen: Frankrijk

GROENLO (AFN) - Nedap staat op het punt om zijn Franse dochteronderneming te verkopen aan het Franse investeringsfonds B&Capital. Die heeft een bindend bod uitgebracht en Nedap en andere aandeelhouders van Nedap France zijn nu in exclusieve onderhandeling.

Nedap bezit een belang van 49,8 procent in de Franse tak die in 2018 goed was voor een omzet van 27,5 miljoen euro. De netto-opbrengst voor Nedap bedraagt naar verwachting ongeveer 14 miljoen euro wat resulteert in een boekwinst van ongeveer 9 miljoen euro. De transactie wordt naar verwachting voor het einde van het jaar afgerond.

De netto-opbrengst van de transactie zal vooral worden gebruikt om het dividend over 2019 eenmalig te verhogen. Nedap France blijft een belangrijke businesspartner van de Nedap-marktgroepen Security Management en Retail, waardoor de continuïteit van de activiteiten van het bedrijf op de Franse markt geborgd is.