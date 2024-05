Beursblik: ING verhoogt koersdoel IMCD Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: IMCD

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft het koersdoel voor IMCD verhoogd van 154,40 naar 173,30 euro met handhaving van het koopadvies. Dit bleek vrijdag uit een rapport van analisten Quirijn Mulder en Stijn Demeester van ING. "Nu de 'klif' van het eerste kwartaal van 2024 achter de rug is, denken wij dat het herstel een vlucht kan nemen", zeiden de analisten. De distributeur van chemicaliën en ingrediënten rapporteerde eind april over de eerste drie maanden van dit jaar een vlakke omzet en minder winst. De EBITA daalde met 13 procent. De bereidheid om te blijven investeren in personeel en IT heeft volgens de analisten zijn impact op de marge op korte termijn, "maar zou vruchten moeten afwerpen zodra het herstel zich aandient", verwachten Mulder en Demeester. "Betere macro-omstandigheden en meer uitbesteding dragen bij aan een terugkeer naar een groeiniveau van 8 procent voor de distributie van specialty chemicals”, aldus ING. IMCD verkeert volgens ING in "een uitstekende vorm: de staat van dienst op het gebied van groei, het creëren van meerwaarde, zowel autonoom als door fusie & overnames, wordt voortgezet en het uitstekende 'assetlight'-model [van IMCD] is intact." Het aandeel IMCD noteerde vrijdag vlak op 140,30 euro. Bron: ABM Financial News

