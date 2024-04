Valuta: euro kruipt verder omhoog

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde donderdag rond 1,0680 dollar in afwachting van nieuwe impulsen, die vooral van inflatiecijfers moeten komen.

"Het wordt voor de valutamarkt de komende maanden echt cijfers kijken in deze nieuwe fase", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury donderdag tegen ABM Financial News. "De verwachting voor het aantal renteverlaging door de Fed is nu twee in plaats van drie en zal sterk afhangen van hoe de Amerikaanse inflatie zich ontwikkelt. In de markt wordt nu ook getwijfeld aan een renteverlaging in juli en er wordt zelfs hardop gefilosofeerd over nog een renteverhoging, waarmee de risico's voor de dollar duidelijk aan de bovenkant blijven liggen", aldus Van der Meer.

Voorzitter Loretta Mester van de Fed in Cleveland stelde woensdag in een toespraak dat de ontwikkeling van de inflatie in de eerste drie maanden van het jaar voor de Fed aanleiding moet zijn om terughoudend te blijven. Tegelijkertijd zei zij wel optimistisch te blijven over de dalende inflatietrend. Mester voegde daaraan toe dat het meer maanden zal duren voordat zich een duidelijke daling van de inflatie richting de doelstelling van twee procent aftekent en dat tot die tijd een renteverlaging niet aan de orde zou moeten zijn.

Voor vandaag verwacht Van der Meer van Ebury geen al te grote bewegingen, maar vooruitkijkend zal de aanstaande IMF-top in Washington veel aandacht trekken, daar er veel monetaire bestuurders en beleidsmakers bijeen zullen komen, waaronder ECB-voorzitter Christine Lagarde. ECB-bestuurder Isabel Schnabel is daar donderdag al voor een toespraak.

De Bank of Japan lijkt voorlopig een voorzichtig beleid te willen voeren. Bestuurder Asahi Noguchi van de Bank of Japan riep deze donderdag op terughoudend te zijn met verdere monetaire stappen na de recente renteverlaging door de bank. Hij gaf aan dat het meer tijd gaat kosten alvorens de onderliggende inflatie van Japan richting de doelstelling van de Bank of Japan van twee procent gaat.

Het Beige Book bevestigde woensdagavond enigszins het beeld dat Fed-voorzitter Jerome Powell en andere leden al eerder schetsten. De Amerikaanse economie groeide in het vroege voorjaar iets sneller en bedrijven voegden meer werknemers toe, zo bleek uit een onderzoek van de Federal Reserve, maar er was weinig vooruitgang bij het omlaag krijgen van de inflatie.

De euro noteerde donderdag 0,1 procent hoger op 1,0681 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent lager op 0,8562 Britse pond. Het Britse pond steeg 0,2 procent tot 1,2474 dollar.