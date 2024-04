Bescheiden herstel ASML in lichtgroene AEX Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste donderdagochtend licht hoger. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,2 procent op 867,03 punten. "Na een sterke rally van vijf maanden, begint er wat twijfel in de markt te ontstaan over de houdbaarheid ervan", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. ASML wist vanochtend iets te herstellen van de koersval op woensdag na cijfers. De orderinstroom in de eerste drie maanden van het jaar viel tegen ten opzichte van de gemiddelde verwachting van analisten. Wiersma maakt zich hier niet druk om. "De vraag naar chips blijft in de komende jaren naar verwachting sterk groeien. Dat werd vanochtend nog maar eens bevestigd door de sterke cijfers die het Taiwanese TSMC bekend maakte", aldus de expert van ING. Wiersma merkte verder op dat de rentes flink terugliepen. Vanochtend koerste de Amerikaanse tienjaarsrente rond een niveau van 4,569 procent. "Beleggers lijken iets te snel geweest met het bijna volledig uitprijzen van renteverlagingen door de Federal Reserve." ING mikt nog steeds op drie verlagingen dit jaar. Wiersma zag dat onzekerheid over het beleid van de Fed ook op woensdag op Wall Street drukte. Bovendien werd er wisselvallig gereageerd op kwartaalcijfers. Volgens analisten van IG is de aandacht vandaag gericht op de cijfers van Netflix nabeurs. "De streamingdienst is de eerste grote technaam die met kwartaalresultaten komt. Het aandeel bleef goed liggen, ondanks de recente onrust op de beurzen", aldus IG. Geopolitieke zorgen lijken wat te zijn afgenomen volgens IG. Een reactie van Israël op de aanval door Iran afgelopen weekend lijkt momenteel niet aan de orde. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0679. De olieprijzen daalden tot krap een procent. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen won ASML 0,8 procent, na een daling van 6,7 procent een dag eerder, na een tegenvallende orderinstroom. Besi en ASMI noteerden vanochtend onderaan met verliezen van 1,1 en 2,6 procent. ArcelorMittal en Exor stegen circa een procent. Exor profiteerde van een koersdoelverhoging door UBS. In de AMX won Air France-KLM 4,1 procent, met dank aan onder meer een terugval van de olieprijzen. Ook werden de kwartaalcijfers van Easyjet goed ontvangen in Londen. In de AScX won Azerion 1,6 procent en pennystock Vivoryon 10,6 procent. Pharming verloor daarentegen 6,4 procent. Pharming geeft 100 miljoen euro aan converteerbare obligaties uit en wil de uitstaande 125 miljoen euro aan converteerbare obligaties terugkopen. PostNL daalde 5,5 procent. Overnamenieuws in Londen rond Royal Mail zorgde gisteren nog voor een hogere koers van PostNL. Het lokaal genoteerde Cabka won drie procent na een kwartaalupdate. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.