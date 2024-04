Deliveroo ziet omzet aantrekken Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deliveroo

(ABM FN-Dow Jones) Deliveroo heeft in het eerste kwartaal een hogere omzet geboekt, aangejaagd door een stijging van de orders, en de outlook voor heel het jaar werd gehandhaafd. Dit bleek donderdag uit cijfers van de Britse maaltijdbezorger. In het afgelopen kwartaal, dat liep tot 31 maart, bedroeg de omzet 514 miljoen pond tegen 512 miljoen pond in dezelfde periode een jaar eerder. De brutotransactiewaarde steeg met 6 procent tot 1,83 miljard pond. Er werden 73,5 miljoen orders verwerkt tegen 72,1 miljoen een jaar eerder. De brutotransactiewaarde per bestelling bedroeg 24,90 pond. De outlook voor heel het jaar werd gehandhaafd. Daarmee mikt Deliveroo onverminderd op een groei van de brutotransactiewaarde van 5 tot 9 procent en een EBITDA van 110 tot 130 miljoen pond. Ook wordt een positieve vrije kasstroom verwacht dit jaar. Deliveroo veroverde wat marktaandeel in het eerste kwartaal, zo merkte analist Marc Hesselink van ING op. "Maar Just Eat Takeaway blijft groter." Ook presteerde de Nederlandse maaltijdbezorger beter in het eerste kwartaal met een ordergroei van 1 procent en een stijging van de brutotransactiewaarde van 7 procent. Bron: ABM Financial News

