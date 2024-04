JDE Peet's sluit herbebossingsdeal met Honduras, Peru en Rwanda Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) JDE Peet's heeft intentieverklaringen gesloten met Peru, Honduras en Rwanda over het tegengaan van koffiegerelateerde ontbossing. Dat maakte het koffiebedrijf met een notering in Amsterdam donderdag bekend. De overeenkomsten zijn een uitbreiding van het wereldwijde streven van het bedrijf om koffiegerelateerde ontbossing tegen te gaan. Dit zorgt er niet alleen voor dat kleine boeren toegang houden tot de Europese markt na de invoering van de ontbosssingregelgeving van de EU, stelde JDE Peet's, maar het bevordert ook de weerbaarheid voor koffie tegen klimaatverandering. Dat is van cruciaal belang om te zorgen dat de klanten en consumenten diverse koffieproducten van hoge kwaliteit kunnen blijven gebruiken. Eerder sloot het bedrijf al vergelijkbare intentieverklaringen met Ethiopië, Papoea-Nieuw-Guinea, Tanzania en Oeganda. Honduras, Peru en Rwanda hebben toegezegd dat ze de innovatieve strategie van JDE Peet's zullen doorvoeren om te zorgen dat alle koffie voldoet aan de Europese regels tegen ontbossing. Onderdeel daarvan is het aanwijzen van koffieplantages op land dat na 2020 is ontbost. JDE Peet's zal dan boeren en lokale partners helpen met de herbebossing. Bron: ABM Financial News

