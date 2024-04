TSMC profiteert van groeiende vraag naar AI-chips Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: TSMC

(ABM FN) Taiwan Semiconductor Manufacturing heeft het afgelopen kwartaal de winst zien aantrekken, dankzij een sterke stijging van de vraag naar geavanceerde chips voor kunstmatige intelligentie. Dit bleek donderdag uit de cijfers van de Taiwanese fabrikant van halfgeleiders. De nettowinst steeg het afgelopen kwartaal op jaarbasis met bijna 9 procent naar 225 miljard Taiwanese dollar, omgerekend ruim 6,5 miljard euro. Dat was wel minder dan de 239 miljard dollar in de laatste drie maanden van 2023. Analisten gepolst door FactSet rekenden vooraf gemiddeld op een winst van 215 miljard Taiwanese dollar. De operationele winstmarge daalde op jaarbasis met 3,5 procentpunt naar 42,0 procent. Op kwartaalbasis steeg de marge echter met 0,4 procentpunt. De omzet steeg daarnaast op jaarbasis met 16,5 procent naar 593 miljard Taiwanese dollar. In het vierde kwartaal van 2023 bedroeg de omzet nog 625 miljard dollar. Woensdag daalde het aandeel ASML in Amsterdam nog 7 procent na een tegenvallende orderinstroom in het afgelopen kwartaal. TSMC is ’s werelds grootste chipproducent en een belangrijke afnemer van de machines van ASML. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.