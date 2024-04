Minder omzet Danone Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Danone heeft over het eerste kwartaal de omzet op gerapporteerde basis zien afnemen, terwijl de outlook voor dit jaar werd bevestigd. Dat maakte de Franse producent van zuivel en voedingsmiddelen donderdagochtend bekend. De omzet daalde het afgelopen kwartaal met 2,5 procent naar bijna 6,8 miljard euro. Op vergelijkbare basis steeg de omzet juist met 4,1 procent. De volumes stegen met 1,2 procent, de prijzen met 2,9 procent. In Europa, waar Danone de meeste omzet boekt, steeg de gerapporteerde omzet met 3,9 procent, in Noord-Amerika met 1,3 procent en in China met 1,9 procent. Latijns-Amerika was goed voor een plus van 5,4 procent. De pijn lag buiten deze regio's. Daar daalde de omzet met 22,7 procent. Outlook Voor het lopende boekjaar verwacht Danone nog altijd een vergelijkbare omzetgroei van 3 tot 5 procent, met een gematigde verbetering voor de terugkerende operationele marge. info@abmfn.nl

