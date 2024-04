AEX start handelsdag naar verwachting licht hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat donderdag naar verwachting hoger van start. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een stijging van 0,3 procent.

De AEX opende woensdag nog lager na de tegenvallende orderinstroom van ASML in het eerste kwartaal, en de verliezen liepen gedurende de middag verder op. De index sloot uiteindelijk 1,1 procent lager op 865,35 punten.

Het rentebeleid van de centrale banken blijft voor beleggers centraal staan. De hoop op een snelle verlaging in de Verenigde Staten vervloog echter nog verder, na uitspraken van Fed-voorzitter Jerome Powell dinsdagavond.

Powell zei dat er eerder minder vertrouwen is dat de inflatie op weg is naar het beoogde niveau, na de nieuwste inflatiecijfers. Er was juist meer vertrouwen nodig om de rente te kunnen verlagen, had de Fed daarvoor al aangegeven.

Amerikaanse beleggers leken woensdag te worstelen met de aangepaste rentevisie en wisselend ontvangen bedrijfscijfers, waarbij de cijfers van ASML op sectorgenoten wogen, en Wall Street sloot zo ondanks een hogere opening voor de vierde handelsdag op rij lager. Techbeurs Nasdaq gaf meer dan een procent prijs, terwijl de meer traditioneel samengestelde Dow Jones index slecht fractioneel daalde.

De inflatie in de eurozone daalde intussen juist verder in maart, werd woensdag bevestigd, en een ECB-beleidsmaker uit Italië zou woensdag hebben gezegd dat het weleens tijd wordt om de rente te verlagen.

De Aziatische beurzen noteerden vanochtend over de brede linie hoger, ondanks het rode slot op Wall Street woensdagavond. Seoel was koploper met een stijging van 2,0 procent, gevolgd door Hongkong met een winst van 1,0 procent. Sydney, Tokio en Shanghai wonnen krap een half procent.

De Amerikaanse olie-future stabiliseerde vanochtend op 85,85 dollar per vat. Woensdagavond daalde de future nog met ruim drie procent. De markt leek minder bevreesd voor een verdere escalatie tussen Israël en Iran. In dat scenario zou de aanvoer van olie verstoord worden. Ook bleken de olievoorraden in de VS te zijn gestegen.

Beleggers hebben vandaag onder meer oog voor de Philadelphia Fed index, de bestaande Amerikaanse woningverkopen en de index van leidende indicatoren in de VS. Op het bedrijfsvlak rapporteren onder meer Procter & Gamble, Netflix en PPG cijfers.

Bedrijfsnieuws

Berenberg verhoogde het koersdoel voor ASML van 880 naar 1.100 euro, met handhaving van het koopadvies. "De zwakke orders zijn geen punt van zorg voor ons", reageerde Berenberg op de koersval van ASML, nadat het bedrijf woensdag een veel lagere orderinstroom in het eerste kwartaal liet zien dan was verwacht.

NSI boekte in het eerste kwartaal minder winst door licht lagere huurinkomsten en hogere kosten, onder andere voor rente, belastingen en onderhoud, maar hield vast aan zijn winstverwachting voor de rest van het jaar, van een EPRA-winst per aandeel van 1,85 tot 2,00 euro in 2024.

SBM Offshore sloot een kortlopende lening van 250 miljoen dollar af voor de financiering van activiteiten rond de bouw van FPSO-vaartuigen.

Slotstanden Wall Street

De S&P500-index sloot woensdag 0,6 procent lager op 5.022,21 punten. De Dow Jones-index daalde 0,1 procent tot 37.753,31 punten en technologie-index Nasdaq daalde 1,2 procent tot 15.683,37 punten.