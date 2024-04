Video: oplopende rente en hoge inflatie geen probleem voor aandelen Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De opgelopen rente door de aanhoudend hoge inflatie is geen groot probleem voor aandelenbeleggers. Dit stelde investment manager Simon Wiersma van ING Investment Office voor de camera van ABM Financial News op Beursplein 5. Klik hier: oplopende rente en hoge inflatie geen probleem voor aandelen "Voor obligatiebeleggers is het wel heel erg lastig", erkent Wiersma. "Maar voor aandelenbeleggers hoeft dat niet zo'n probleem te zijn", meent de beleggingsexpert van ING. De inflatie is nu vraaggedreven, en niet zoals in de coronacrisis een aanbodgedreven inflatie. Daarmee gaat de hogere inflatie niet ten koste van de marges, aldus Wiersma. "Die hogere rentes zijn wel een probleem, maar omdat de winstgroei nu sterker is dan de stijging van de rente, zijn wij van mening dat aandelenmarkten ook richting het einde van het jaar nog wat hogere niveaus op kunnen gaan zoeken." Bron: ABM Financial News

