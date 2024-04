Verlies ASML drukt op AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste woensdagochtend lager, mede door het verlies van indexzwaargewicht ASML na cijfers. Rond de klok van half twaalf daalde de AEX 0,1 procent naar 873,69 punten, waar veel andere Europese beurzen licht hoger koersten.

"De AEX opende flink lager na de tegenvallende orderintake van ASML in het eerste kwartaal", zo merkte beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx op. Gedurende de ochtend werd een deel van de verliezen weggewerkt.

Verder blijven beleggers in de ban van het rentepad van de centrale banken. De hoop op een snelle verlaging in de Verenigde Staten lijkt verder te vervliegen, na opmerkingen van Fed-voorzitter Jerome Powell op dinsdagavond. Powell zei dat het vermoedelijk langer dan verwacht zal duren voordat de inflatie richting het beoogde doel van 2 procent gaat, zo merkten analisten van SEB op.

Als gevolg zag SEB de verwachtingen met betrekking tot het verlagen van de rente wat teruglopen. De markt houdt nog wel steeds rekening met een of twee verlagingen dit jaar. De markt lijkt het vooral eens over een eerste verlaging in september, aldus SEB.

SEB kijkt uit naar het Beige Book van de Fed vanavond. "Dat rapport zal een nieuw stukje vormen van de rentepuzzel."

Vanochtend werd al bekend dat de Europese inflatie in maart is gedaald, conform eerdere cijfers. De consumentenprijzen stegen afgelopen maand met 2,4 procent op jaarbasis. De inflatie was nog 2,6 procent in februari. De kerninflatie daalde van 3,1 naar 2,9 procent.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0644. De Amerikaanse tienjaasrente daalde vanochtend, maar de Duitse Bund liep op.

De olieprijzen liepen met circa een half procent terug.

Stijgers en dalers

In de AEX daalde indexzwaargewicht ASML na cijfers met 3,8 procent. Analisten wezen op een zwakke orderinstroom. "Er was heel wat speculatie rond de orderinstroom van ASML", aldus CFO Roger Dassen. Hij benadrukte dat de instroom in de afgelopen twee kwartalen in totaal bijna 13 miljard euro was. "Een flink cijfer", aldus de CFO.

Degroof Petercam denkt dat dit de consensus kan drukken. Ook sectorgenoten ASMI en Besi noteerden in het rood.

AkzoNobel daarentegen won 1,9 procent na een koopadvies van Jefferies. ING steeg 2,4 procent na een koersdoelverhoging van Berenberg.

In de AMX noteerden Just Eat Takeaway en Alfen 5,5 en 4,9 procent lager. De maaltijdbezorger kwam met cijfers en Alfen kreeg een adviesverlaging van Deutsche Bank. Volgens Jefferies was de update van Just Eat conform verwachting.

Bij de smallcaps ging Kendrion 4,1 procent lager, maar gecorrigeerd voor de ex-dividendnotering was het verlies maar 0,9 procent. B&S steeg 6,2 procent na een koopadvies van ING. TomTom daalde na cijfers met 13 procent. ABN AMRO Oddo sprak van een zwak kwartaal. CM.com verloor 3,9 procent, na eveneens een kwartaalupdate.