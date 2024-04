Beursblik: ING zet B&S op Kopen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft het advies voor B&S Group verhoogd van Houden naar Kopen en het koersdoel van 6,00 naar 7,25 euro. Dit bleek woensdag uit een rapport van de bank na de jaarcijfers van B&S. ING beoordeelde die resultaten woensdag als solide, met een dividend dat iets hoger uitviel dan verwacht. Volgens de bank is de onderneming geheel gericht op winstgevende groei. B&S wordt volgens ING gewaardeerd op 8,2 keer de EBIT in 2024. ING haalde daarbij de historische bandbreedte aan van 8,8 tot 12,3 en koos voor het middelpunt van 10,5 voor de vaststelling van het nieuwe koersdoel van 7,25 euro. De taxaties voor de onderliggende EBITDA in 2024 en 2025 bleven bij ING intact, waarmee de bank respectievelijk 3,6 en 1,6 procent boven de consensus zit. De ramingen voor de omzet voor beide jaren werden door de bank wel verlaagd. Voor de EBITDA-marges gaat ING uit van 5,6 procent voor dit jaar en van 5,7 voor 2025. In 2024 moeten de operationele impulsen voor B&S Group volgens ING komen uit de divisies Liquor, Beauty, Personal Care en Food. ING verwacht een goed autonome omzetgroei en verder een goede kostencontrole en margegroei, wat in 2026 resulteert in een marge van 5,9 procent. Aan het einde van 2024 verwacht ING een nettoschuld van 316 miljoen euro. Eind 2023 was deze 306,5 miljoen euro. Voor 2026 ligt de raming daarvoor op 296 miljoen euro met een schuldratio van 1,6. Voor het dividend verwacht ING een stijging van de pay out van de huidige 40 procent naar 50 procent in 2026. Het aandeel B&S Group noteerde woensdag op een rood Damrak 3,5 procent hoger op 4,34 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.