Verdeeld beeld in Azie

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Aziatische aandelenmarkten lieten woensdag een verdeeld beeld zien, nadat Wall Street dinsdagavond ook een gemengd slot kende. De Japanse Nikkei-index daalde 0,4 procent tot 38.304,60 punten. De Japanse export nam afgelopen maand met 7,3 procent op jaarbasis toe, na een toename van 7,8 procent in februari. De import van Japan daalde vorige maand met 4,9 procent, omdat de invoer van kolen en vloeibaar gas daalde. Dit zorgde voor een handelsoverschot van 366,5 miljard yen. Economen rekenden op 480 miljard yen. De beurs in Shanghai won 1,1 procent op 3.038,49 punten, terwijl de HangSeng-index 0,1 procent daalde tot 16.215,85. De Amerikaanse beurzen sloten dinsdag ook verdeeld. De koersen schommelden dinsdag tussen winst en verlies, nadat Fed-voorzitter Jerome Powell reageerde op de tegenvallende recente inflatiecijfers en zei wat iedereen al wist: dat de kans op een spoedige renteverlaging door de stagnerende inflatiecijfers eerder was afgenomen dan toegenomen. De Europese beurzen lijken een licht hogere opening tegemoet te gaan. Bron: ABM Financial News

