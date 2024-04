Video: groeiaandelen blijven favoriet na prima eerste kwartaal Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Aandelenbeleggers hebben een prima eerste kwartaal achter de rug, terwijl obligatiebeleggers het duidelijk lastiger hadden. Dit zei investment manager Simon Wiersma van ING Investment Office voor de camera van ABM Financial News op Beursplein 5. Klik hier voor: groeiaandelen favoriet na prima eerste kwartaal Het goede eerste kwartaal was vooral te danken aan een afnemende recessievrees voor de VS, volgens Wiersma. Daardoor kunnen de winstgroeiverwachtingen ook omhoog. Analisten verwachten voor de S&P 500-bedrijven gemiddeld een winstgroei van 5 procent, maar ING denkt dat dit te voorzichtig is en houdt rekening met mogelijk zelfs 10 procent. Ook denkt Wiersma dat de bedrijven met vertrouwen vooruit zullen blikken. ING blijft overwogen op groeiaandelen. "En die vinden we vooral terug op de Amerikaanse beurzen", in de IT, communicatie en duurzame consumentengoederen. Bron: ABM Financial News

