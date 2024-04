Media: flinke winststijging ByteDance Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De winst van ByteDance is in 2023 met ongeveer 60 procent gestegen en overtrof daarmee de groei van online concurrenten Tencent en Alibaba. Dit schreef persbureau Bloomberg woensdag op basis van bronnen. Die winstgroei is een teken van de veerkracht van de TikTok-eigenaar, gezien de economische problemen van zijn Chinese sectorgenoten. De EBITDA steeg van ongeveer 25 miljard dollar in 2022 naar ruim 40 miljard dollar afgelopen jaar. De omzet groeide ook, van 80 miljard naar bijna 120 miljard dollar, aldus de bronnen. De resultaten betekenen volgens Bloomberg dat ByteDance voor de eerste keer aartsrivaal Tencent heeft ingehaald, zowel qua omzet als winst. Een woordvoerder van ByteDance reageerde niet op een verzoek om commentaar van Bloomberg. Het aandeel van Sofina steeg woensdag 1,9 procent. De Belgische holding is aandeelhouder van Bytedance. Bron: ABM Financial News

