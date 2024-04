Boeing levert minder 737 MAX toestellen Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Boeing heeft in maart 24 toestellen van het type 737 MAX geleverd en beleefde daarmee de zwakste start van het jaar sinds de coronaviruspandemie. Sinds op 5 januari tijdens een vlucht van een toestel van Alaska Airlines een kapotte deurbout ervoor zorgde dat de deur eruit waaide, heeft Boeing minder vliegtuigen afgeleverd. De doelstelling is om 48 toestellen per maand te produceren. De productielijnen werden echter vertraagd om kwaliteitsproblemen uit te sluiten, nu de toezichthouders extra alert zijn. In het eerste kwartaal leverde Boeing 67 toestellen van het 737-type, fors minder dan de 112 vliegtuigen van een jaar eerder. Boeing zegt te verwachten dat het tempo later dit jaar weer aantrekt. De 24 stuks 737 MAX in maart zijn er wel meer dan de 18 in februari. Daarnaast werden vijf 787 Dreamliner-toestellen opgeleverd. Het aandeel Boeing daalde dinsdag 1,8 procent naar 178,36 dollar, bijna de laagste koers in een jaar. info@abmfn.nl

