Washington Post: Boeing 737 verliest opnieuw onderdeel

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Een vliegtuig van het type Boeing 373-800 is zondag teruggekeerd naar het vliegveld in Denver, nadat een motorkap losraakte en een vleugel raakte bij het opstijgen. Dat meldde The Washington Post maandag. De Amerikaanse toezichthouder Federal Aviation Administration meldde het incident. De 137 passagiers en bemanning bleven ongedeerd. Videobeelden op X, gemaakt door een inzittende, laten zien hoe de motorkap openwaait en afscheurt, terwijl het toestel over de startbaan rijdt. Passagiers zouden ook hebben gemeld dat iets met een klap de vleugel raakte. In januari verloor een ander toestel van Boeing een deurafdichting tijdens een vlucht, waarna een noodlanding werd gemaakt. Alle Boeings van dat type, de 737 MAX 9, bleven toen enkele weken aan de grond voor onderzoek. Bron: ABM Financial News

