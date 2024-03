Wall Street blijft dicht bij huis

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen bleven donderdag dicht bij huis met nog een paar uur handel te gaan richting een lang Paasweekend. De S&P 500 steeg minder dan 0,1 procent op 5.252,72 punten, de Dow Jones index noteerde vrijwel vlak op 39.777,70 punten en de Nasdaq daalde 0,1 procent op 16.383,75 punten.

De drie indexen liggen op koers voor mooie winsten van circa 2 tot 3 procent in maart, een maand waarin records meermaals werden aangescherpt. Over het hele eerste kwartaal lijken de Dow, Nasdaq en S&P circa 5,5 tot bijna 10 procent te zullen stijgen.

Morgen, op Goede Vrijdag is Wall Street gesloten. Wel verschijnt dan de PCE-inflatie, voor de Federal Reserve een belangrijke graadmeter om het rentebeleid te bepalen.

Vooraf rekent de markt op een PCE-inflatie van 2,5 procent op jaarbasis in februari, tegenover 2,4 procent een maand eerder. De kerninflatie moet uitkomen op 2,8 procent, gelijk aan januari.

Donderdag werd bekend dat de Amerikaanse economie in het vierde kwartaal met 3,4 procent is gegroeid. Er werd gerekend op een groei van 3,2 procent, na een stijging van het bbp in het derde kwartaal met 4,9 procent.

Volgens Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild is een harde economische landing van de baan.

"De voormalige beren zijn overgestapt op een zachte landing. En als ik tussen de regels door lees wat het prominente lid van de Federal Reserve, de heer Waller, heeft gezegd, doet de economie het prima en moeten we niet overhaast de rente gaan verlagen", zei de beursexpert.

Fed-bestuurder Christopher Waller zei woensdag in een toespraak dat hij weinig haast heeft om de rente te verlagen, nu de Amerikaanse arbeidsmarkt robuust blijft en de inflatie minder snel afkoelt.

Vranken wees verder op het nieuws dat kredietbeoordelaar S&P de vooruitzichten voor de Amerikaanse kredietrating op AA+ heeft gehandhaafd, met daarbij een stabiele outlook. Maar als je het commentaar van de kredietbeoordelaar leest, vraagt de marktkenner van Bank Edmond de Rothschild zich af waarom er geen negatieve beoordeling werd gegeven. Alles wijst namelijk in de richting van een gebrek aan begrotingsdiscipline.

Op macro-economisch vlak werd donderdag ook bekend dat het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS afgelopen week is uitgekomen op 210.000. Dat waren er een week eerder 212.000.

De economische activiteit in de regio Chicago is in maart onverwacht verder onder druk komen te staan. De inkoopmanagersindex daalde van 44,0 naar 41,4. Economen rekenden vooraf gemiddeld op een verbetering tot 45,7. Verder stegen de aanstaande woningverkopen in de VS in februari met 1,6 procent. Er werd gerekend op een toename met 1,2 procent.

Qua consumentenvertrouwen was er een meevaller. De Universiteit van Michigan meldde een vertrouwenscijfer van 79,4 eind maart, tegenover 76,9 eind februari. Halverwege de maand duidde een voorlopig cijfer nog op een lichte daling.

De inflatieverwachting voor de komende 12 maanden kwam uit op 2,9 procent, van 3,0 procent eind februari. De inflatieverwachting voor de komende 5 jaar daalde van 2,9 naar 2,8 procent.

De euro/dollar handelde donderdagavond net onder 1,08. De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde licht hoger op 4,21 procent.

De WTI-olieprijs steeg 2,0 procent.

Bedrijfsnieuws

Meme-aandeel AMC Entertainment daalden donderdag 15 procent nadat de bioscoopketen een aandelenemissie van 250 miljoen dollar aankondigde. Met de opbrengst wil AMC de liquiditeit versterken.

Walgreens Boots Alliance steeg 3,4 procent, nadat het bedrijf donderdag de boeken opende. Ondanks een afschrijving van 12,4 miljard dollar, steeg de omzet wed harder dan verwacht en kwam ook de winst boven verwachting uit. De drogisterijketen kwam echter ook met een winstwaarschuwing voor het lopende boekjaar, vanwege de "uitdagende economie”.

Home Depot daalde licht. De doe-het-zelfketen kondigde de overname aan van RS Distribution voor 18,25 miljard dollar. Met de overname wil Home Depot de blootstelling aan de professionele markt vergroten. Zo hoopt het om meer opdrachten binnen te halen bij aannemers, dakdekkers en hoveniers.

Chemours daalde met 7,7 procent, nadat de maker van onder meer teflon zei dat het meewerkte aan informatieverzoeken van toezichthouder SEC met betrekking tot een intern onderzoek naar de boekhouding. Het bedrijf heeft vorige maand drie leidinggevenden met verlof gestuurd.

MillerKnoll een Amerikaans bedrijf dat kantoormeubilair, apparatuur en woninginrichting produceert, daalde met 18,8 procent, nadat het meubelbedrijf met een zwakker dan verwachte outlook voor het vierde kwartaal kwam.

Sprinklr rapporteerde over het vierde kwartaal een winst die de verwachtingen van analisten overtrof en meldde een stijging van 19 procent in de abonnementsinkomsten naar 177 miljoen dollar. De aandelen van het softwarebedrijf stegen 4,0 procent.