Walgreens minder optimistisch

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Walgreens Boots Alliance is minder positief geworden over het gebroken boekjaar 2024, nadat het bedrijf een verlies boekte in het tweede kwartaal. Dit meldde de Amerikaanse drogisterijketen donderdag. Walgreens paste de jaaroutlook voor de aangepaste winst per aandeel aan naar 3,20 tot 3,35 dollar. Eerder werd een bandbreedte aangehouden van 3,20 tot 3,50 dollar. Het bedrijf sprak onder meer van een uitdagende retailmarkt in de VS en minder winst uit de verkoop van aandelen Cencora. Wel profiteerde Walgreens van lagere belastingen. De jaarprognose voor de aangepaste EBITDA voor de Healthcare-divisie blijft intact. Walgreens mikt onverminderd op een resultaat die halverwege de bandbreedte van 50 miljoen dollar negatief en 50 miljoen dollar positief ligt. Resultaten tweede kwartaal Over het tweede kwartaal, dat eindigde op 29 februari, werd er voor 12,37 miljard dollar aan afboekingen gedaan. De aangepaste winst per aandeel, exclusief bijzondere posten, bedroeg in het afgelopen kwartaal, 1,20 dollar tegen een winst van 1,16 dollar over dezelfde periode een jaar eerder. De verwachting van analisten lag op 0,82 dollar. De omzet steeg van 34,9 miljard naar 37,1 miljard dollar. Hiervoor was 35,9 miljard dollar verwacht. Het nettoresultaat daalde van een winst van 703 miljoen naar een verlies van 5,9 miljard dollar. Walgreens opent naar verwachting 2,9 procent lager. Bron: ABM Financial News

