Wall Street hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn woensdag hoger gesloten.

De toonaangevende S&P 500 index steeg 0,9 procent tot 5.248,50 punten, de Dow Jones index won 1,2 procent op 39.760,08 punten en de Nasdaq noteerde 0,5 procent hoger op 16.399,52 punten.

De Amerikaanse benchmarks wisten gedurende het verloop van de dag de vroege winsten grotendeels vast te houden en hielden het momentum gaande tijdens de middaghandel, toen de Dow Jones Industrial Average en de S&P 500 hun driedaagse verliesreeks leken te gaan doorbreken.

Intussen wachten beleggers op de Amerikaanse PCE-inflatiecijfers in de hoop dat die enige duidelijkheid zullen verschaffen over de richting van het monetair beleid van de Federal Reserve.

Het PCE-rapport verschijnt vrijdag, wanneer de Amerikaanse en Europese markten vanwege Goede Vrijdag zijn gesloten, "wat een uitdagende situatie voor beleggers oplevert, aangezien de markten pas maandag weer opengaan", merkte CMC Markets op.

Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat het aantal hypotheekaanvragen in de VS vorige week is gedaald met 0,7 procent. De marktindex daalde van 198,2 naar 196,8.

De mei-future voor een vat ruwe olie sloot woensdag op de New York Mercantile Exchange 0,27 dollar lager op 81,35 dollar. Uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek woensdag dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gestegen.

De euro/dollar noteerde op 1,0825. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,0816 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0830 op de borden.

Op macro-economisch vlak staan donderdag in de VS een vijftal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de wekelijkse steunaanvragen en economische groeicijfers, gevolgd door de inkoopmanagersindex Chicago, de aanstaande woningverkopen en het consumentenvertrouwen later op de dag.

Bedrijfsnieuws

Direct Digital Holdings kelderde circa 38 procent, na een verlies van 0,08 dollar per aandeel over het vierde kwartaal, in plaats van een winst van 0,26 dollar waar analisten op rekenden. Het aandeel sloot dinsdag al 8 procent lager.

Farmaciereus Merck won circa 5,0 procent. Winrevair, een middel tegen hoge bloeddruk, kreeg goedkeuring van de Amerikaanse medische waakhond FDA.

Intel stimuleerde de rally van woensdag met een winst van bijna 4,0 procent. Caterpillar, Apple en Boeing droegen ook aanzienlijk bij aan de rally met winsten van elk circa 2,0 procent.

GameStop stelde teleur met cijfers over het vierde kwartaal en het aandeel noteerde circa 15 procent lager.

Robinhood steeg ongeveer 3,0 procent, nadat de online broker dinsdag zijn nieuwe Robinhood Gold Card met een reeks functies lanceerde, waaronder 3 procent cashback op alle aankopen.

