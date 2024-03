Intrinsieke waarde Value8 opnieuw gestegen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De intrinsieke waarde van Value8 is gedurende 2023 verder gestegen. Dit bleek woensdag uit een persbericht van de onderneming. Deze waarde steeg van 8,85 naar 9,37 euro per aandeel, wat neerkomt op een jaarlijks rendement van 5,9 procent. Gecorrigeerd voor het dividend van 0,18 euro was dit een groei van 9,03 naar 9,37 euro per aandeel. Value8 profiteerde naar eigen zeggen van een goed beursjaar, maar wees er wel op dat de rally op de aandelenmarkt werd gedomineerd door grote technologiebedrijven en large caps, terwijl de small caps achterbleven. En dat is juist de specialiteit van Value8. De nettowinst kwam uit op 5,8 miljoen euro, of 0,57 euro per aandeel. De waarde van de portefeuille van Value8 steeg van 100,4 miljoen naar 109,3 miljoen euro. Op basis van de positieve ontwikkeling van de portefeuille van Value8 en de bedrijven waarin Value8 investeert, stelde Value8 woensdag voor om het dividend te verhogen van 0,18 naar 0,19 euro per aandeel. Value8 zal in de tweede helft van april haar jaarverslag publiceren. Omdat de nieuwe accountant van Value8 onderworpen is aan een regulier inspectieproces geïnitieerd door de Nederlandse toezichthouder voor de audit van 2022, verwacht de accountant een vertraging in het auditproces voor het jaarverslag 2023. Outlook De ondernemingen waarin Value8 investeert blijven gefocust op winstgevende groei, ondersteund door autonome groei en aanvullende acquisities. Bovendien is de smallcapsector historisch gezien aantrekkelijk gewaardeerd, meent Value8. Gezien de combinatie van groeiende bedrijven, een duidelijke sector focus zoals zorg en IT en aantrekkelijke waarderingen, ziet Value8 goede vooruitzichten voor waardecreatie op de lange termijn. Het aandeel Value8 noteerde woensdagochtend 1,8 procent hoger op 5,80 euro. Bron: ABM Financial News

