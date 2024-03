AEX eindigt opnieuw op recordniveau Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag met winst gesloten, wat betekent dat de recordstand verder werd aangescherpt. De AEX index steeg 0,1 procent tot 878,40 punten, terwijl de AMX een verlies van 0,9 procent liet optekenen. "Weer een nieuw all-time high! Het wordt bijna saai, maar daar zul je geen belegger over horen klagen", zei investment manager Simon Wiersma van ING. Beleggers zijn al in afwachting van nieuwe impulsen volgens beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx, zoals de Amerikaanse PCE-inflatiecijfers, de favoriete inflatiebarometer van de Federal Reserve, die vrijdag verschijnen. Dan zijn de meeste beurzen overigens wel gesloten vanwege Goede Vrijdag. Op macro-economisch vlak werd dinsdag bekend dat het consumentenvertrouwen in Duitsland voor april licht is verbeterd, maar dat gold niet voor het vertrouwen van Amerikaanse consumenten. De olieprijs kwam dinsdag niet echt in beweging. De euro/dollar noteerde op 1,0829. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0820 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,0836 op de borden. Stijgers en dalers In de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten 15 van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door Besi met een winst van 4,1 procent, terwijl ASML met een verlies van 1,4 procent onderaan bungelde. ASMI daalde een kleine 0,1 procent. Goldman Sachs hervatte het volgen van DSM-Firmenich met een koopadvies en een koersdoel van 121,00 euro, terwijl het volgen van AkzoNobel werd hervat met een verkoopaanbeveling en een koersdoel van 63,00 euro. DSM daalde 1,2 procent, terwijl AkzoNobel 2,0 procent won. In de Midkap won Inpost 5,4 procent. De Poolse aanbieder van pakketkluisjes publiceert donderdag de jaarcijfers. Air France-KLM steeg 4,0 procent, terwijl AMG 1,9 procent verloor. Bij de kleinere fondsen sprong Ebusco in het oog. Het aandeel sloot 7,8 procent lager. De bussenfabrikant uit Deurne heeft in 2023 teleurstellend gepresteerd, maar voor dit jaar wordt een duidelijke verbetering verwacht, zo bleek dinsdag uit de cijfers van de fabrikant van elektrische bussen. Volgens zakenbank Jefferies boekte het concern in 2023 veel meer verlies dan voorzien. Degroof Petercam besloot na de cijfers om het koersdoel voor Ebusco te verlagen. De bank noemde de cijfers een tegenvaller. De cijfers van IEX en Morefield werden beloond met koerswinsten van 1,3 en 9,6 procent. Tussenstanden Wall Street Rond het slot van de Amsterdamse beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,2 procent hoger op 5.231,14 punten. De Dow Jones index steeg 0,3 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,3 procent in het groen. Bron: ABM Financial News

