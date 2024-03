Beursblik: Ebusco werkt orders weg Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Ebusco heeft sinds het derde kwartaal hard gewerkt aan het wegwerken van achterstallige orders, wat een positief effect zal hebben op de behaalde omzet en de EBITDA-marge. Dat stelde ING in een analistenrapport, waarin de bank vooruitblikte op de cijfers die dinsdag worden gepresenteerd. ING verwacht dat Ebusco wel een fors hoger nettoverlies zal hebben geboekt in 2023 van 56,4 miljoen euro, tegen 31,7 miljoen euro in 2022. De schuld daalde volgens de bank echter sterk, van 199 miljoen tot 87 miljoen euro. Nadat Ebusco zijn omzetverwachting bijstelde en 25 miljoen euro omzet doorschoof van 2023 naar 2024, rekent ING op 120 miljoen euro omzet voor afgelopen jaar. Voor 2024 rekent ING nu op een omzet van 327 miljoen euro, een nettoverlies van 7,8 miljoen euro en een schuld van circa 51 miljoen euro. Ebusco kan zich niet veroorloven de 325 miljoen euro verwachte omzet nogmaals bij te stellen, aldus analist Tijs Hollestelle van ING. Door een afgegeven vooruitblik zeer snel weer los te laten, is de geloofwaardigheid verspeeld en moet het bedrijf weer aan zijn betrouwbaarheid werken. Nu Ebusco de elektrische bussen met behulp van externe partners laat assembleren, kan het bedrijf sneller leveren. Hollestelle gelooft dat eind vorig jaar en begin dit jaar alles op alles is gezet om de achterstanden weg te werken. Als dit voldoende is gelukt, kan de aandacht verschuiven naar kostenverlagingen. Vorige najaar huurde Ebusco nog nieuw personeel in voor de fabriek in Deurne maar die zullen straks niet meer allemaal nodig zijn. Dit zal zichtbaar worden in een beter EBITDA-resultaat in de tweede helft van 2024, verwacht ING. Volgens het Eindhovens Dagblad gaat Ebusco tientallen arbeidsplaatsen in Deurne schrappen. ING heeft een koopadvies en een koersdoel van 6,00 euro voor Ebusco. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.