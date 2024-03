ArcelorMittal neemt groot belang in Vallourec Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ArcelorMittal

(ABM FN-Dow Jones) ArcelorMittal neemt een groot belang van circa 28,4 procent in de Franse buizenfabrikant Vallourec voor circa 955 miljoen euro. Dat maakte het staalbedrijf dinsdag bekend. De staalgigant neemt het belang over van Apollo Global Management. Voor 65,24 miljoen aandelen betaalt ArcelorMittal 14,64 euro per stuk. ArcelorMittal zal in de komende zes maanden geen overnamebod doen op de resterende aandelen, meldde het bedrijf. Vallourec werd de afgelopen jaren gereorganiseerd en biedt ArcelorMittal een goede kans om zijn blootstelling aan de aantrekkelijke downstream-markt voor buizen te vergroten, aldus het bericht. Vallourec maakt stalen pijpleidingen en buizen voor energiemarkten en industriële toepassingen voor diverse sectoren waaronder energie, auto's en de bouw. Het Franse bedrijf meldde over 2023 een omzet van 5,1 miljard euro en een EBITDA-resultaat van 1,2 miljard euro. Het Franse bedrijf realiseert 85 procent van zijn 2,2 miljoen ton aan productiecapaciteit in grote productiecentra in de VS en Brazilië. Die landen zijn ook twee strategisch belangrijke markten voor ArcelorMittal.

Bron: ABM Financial News

