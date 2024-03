Kabinet werkt aan plan om ASML in Nederland te houden Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ASML

(ABM FN-Dow Jones) Het Nederlands demissionair kabinet werkt volgens De Telegraaf in het geheim aan een plan om ASML in Nederland te houden. Dit schreef de krant woensdag op basis van bronnen. De geheime operatie van het kabinet zou volgens de krant de codenaam 'Beethoven' hebben meegekregen. ASML heeft een aantal wensen bij het kabinet neergelegd en daarbij hebben aangegeven dat uitbreiden elders ook een optie is, bijvoorbeeld in Frankrijk. Onderdeel van 'operatie Beethoven' is een persoonlijke bemoeienis van premier Mark Rutte. Hij spreekt volgens de krant woensdag zelf met ASML-topman Peter Wennink, waarbij ook minister Micky Adriaansens van Economische Zaken aanzit. Het vestigingsklimaat is het onderwerp van de ontmoeting, aldus De Telegraaf. ASML heeft zich de afgelopen periode al meermaals publiekelijk beklaagd over de Nederlandse politiek. De techfabrikant was volgens de Telegraaf bijvoorbeeld ontevreden toen een meerderheid van de Tweede Kamer zich achter een plan van Pieter Omtzigt van NSC schaarde om de belastingkorting voor expats af te bouwen. Het bedrijf vreest daarnaast dat de regels voor arbeidsmigranten verder worden ingeperkt door een eventueel nieuw rechts kabinet. ASML is, vanwege het gebrek aan technisch onderlegde arbeidskrachten in Nederland, voor een groot deel afhankelijk van arbeidsmigranten. Van de 23.000 medewerkers komt momenteel zo'n 40 procent uit het buitenland, aldus de krant. Bron: ABM Financial News

