ASR wil Bob Elfring als commissaris

Beeld: ASR

(ABM FN-Dow Jones) ASR zal tijdens een algemene aandeelhoudersvergadering op 29 mei Bob Elfring voordragen als commissaris. Dit maakte de verzekeraar donderdagochtend bekend. Elfring is de beoogde opvolger van Herman Hintzen, die dan zijn tweede termijn heeft afgerond. Hij is sinds 2020 commissaris bij BAM Groep en sinds 2021 voorzitter van de raad van commissarissen van Vuyk Holding. Op de algemene aandeelhoudersvergadering kunnen aandeelhouders ook hun stem uitbrengen over de herbenoeming van Joop Wijn, de voorzitter van de raad van commissarissen. Zijn tweede benoemingstermijn loopt tot en met 2028. Na de nieuwe benoeming en herbenoeming bestaat de raad uit zeven leden. Bron: ABM Financial News

