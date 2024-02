Update: CM.com boekt positieve EBITDA in tweede jaarhelft

(ABM FN-Dow Jones) CM.com heeft in de tweede jaarhelft van 2023 een positieve EBITDA geboekt, terwijl de brutowinst in het vierde kwartaal tot een recordhoogte steeg. Dit bleek donderdag uit cijfers van het bedrijf.

De genormaliseerde EBITDA kwam in de tweede jaarhelft uit op 2,8 miljoen euro, exclusief 1,0 miljoen euro aan herstructureringskosten. Daarmee voldeed CM.com aan de eigen outlook. Voor het eerst sinds de eerste helft van 2021 werd weer een positieve EBITDA gerealiseerd.

Over heel 2023 was de EBITDA nog wel 0,9 miljoen euro negatief, exclusief 1,8 miljoen euro aan herstructureringskosten. Het verlies was wel beduidend minder dan het verlies van 22,3 miljoen euro in de tweede helft van 2022.

De omzet liep afgelopen jaar met 6 procent terug tot 266,2 miljoen euro, waarbij omzet uit producten met hogere marges volgens het bedrijf sterk bleven.

De operationele kosten daalden met 16 procent tot 79,5 miljoen euro, hetgeen conform de eigen verwachting was. Ook bracht CM.com het personeelsbestand met 23 procent terug tot 720 FTE.

In een toelichting op de cijfers, stelde CEO Jeroen van Glabbeek dat de herstructureringskosten voor het grootste deel achter de rug zijn. "Er kan wellicht nog een kleine nasleep zijn in het eerste kwartaal", aldus de topman.

"2023 was voor ons een transitiejaar, waarin we het bedrijf ombouwden naar een winstgevende onderneming. Inmiddels zijn we met een kleiner team. Het was belangrijk voor ons om slagvaardig te blijven."

De omzet stond afgelopen jaar onder druk, vanwege CPaaS. Van Glabbeek legde uit dat CM.com zich meer is gaan richten op klanten waaraan het bedrijf meer verdient. "We halen daar minder omzet uit, maar het vertaalt zich uiteindelijk wel naar hogere marges en een hogere winst. De verschuiving naar hoger renderende klanten zal in de komende kwartalen nog merkbaar zijn in de omzetontwikkeling."

De brutowinst steeg afgelopen jaar met 9 procent tot 78,5 miljoen euro, waarbij de groei in alle segmenten zat. Bij Ticketing bleek de groei met 29 procent het grootst. De marges verbeterde van 25,4 procent in 2022 naar 29,5 procent afgelopen jaar.

In het vierde kwartaal steeg de brutowinst met 17 procent tot een recordniveau van 20,4 miljoen euro. In oktober liet CM.com weten te mikken op een stijging van de brutowinst in het vierde kwartaal van minstens 10 procent.

Het orderboek richting het jaareinde was volgens CM.com sterk. Van Glabbeek uitte zich positief over de kansen in AI. "Daar halen we nu al veel orders op binnen", aldus de topman, wijzend op het gebruik van generatieve AI bij callcenters. "Daar hebben we eind vorig jaar flink wat omzet mee gehaald."

Verder liet het bedrijf weten een kredietfaciliteit af te hebben gesloten van 15 miljoen euro met de optie om dit met 10 miljoen euro uit te breiden, om de financiële flexibiliteit te vergroten.

Outlook

CM.com verwacht een verdere stijging van de brutowinst, terwijl de kosten onder controle blijven, wat uiteindelijk moet leiden tot een hogere EBITDA. De kosten zullen dit jaar verder dalen, vooral omdat de kostenbasis al structureel lager is dan in 2023.

Van Glabbeek verwacht dat de EBITDA structureel positief zal blijven. Een "significante" stijging van het resultaat in 2024 sloot de topman niet uit in gesprek met ABM Financial News.

Van Glabbeek verwacht dat 5 tot 10 procent van de omzet zal gaan naar investeringen.

Verder werd de verwachting van een positieve vrije kasstroom in de tweede jaarhelft, gehandhaafd.

Update: om toelichting CEO toe te voegen.