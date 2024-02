Flink minder omzet voor Ajax door missen Champions League Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Ajax heeft in de eerste helft van het gebroken boekjaar de resultaten zien verslechteren, maar wist door transferinkomsten nog wel zwarte cijfers te overleggen. Dit bleek woensdagavond uit de halfjaarcijfers van de beursgenoteerde Amsterdamse voetbalclub. Ajax zag de omzet met liefst 32 procent dalen naar 81,9 miljoen. Dit kwam omdat Ajax een jaar eerder nog Champions League speelde en dit jaar Europa League. Deze omzetdaling werd deels opgevangen door een kostendaling van 7,4 miljoen euro tot 90,5 miljoen euro. Operationeel leed Ajax zo een verlies van 8,6 miljoen euro, tegenover een winst van 21,9 miljoen euro vorig jaar. Dankzij 73,5 miljoen euro aan transferinkomsten, vooral te danken aan de verkoop van Mohammed Kudus en Edson Álvarez aan West Ham United FC en Jurriën Timber aan Arsenal FC, boekte Ajax een nettowinst van 27,2 miljoen euro, hetgeen bijna 50 miljoen euro minder was dan een jaar eerder. In de tweede seizoenshelft krijgt Ajax te maken met een tekort aan liquide middelen. Om dit tekort af te dekken is een doorlopende kredietfaciliteit bij een bank afgesloten. Voor volgend seizoen zijn er "ruim voldoende maatregelen om, in geval van tegenvallende sportieve resultaten, een liquiditeitstekort af te dekken", aldus Ajax. De club uit Amsterdam rekent op een "beperkt" negatief resultaat voor het hele boekjaar. "Deze verslechtering is hoofdzakelijk het gevolg van overwintering in de UEFA Conference League in plaats van in de UEFA Europa League enerzijds en recente investeringen in de selectie anderzijds." Verder meldde Ajax dat het onderzoek naar eventuele belangenverstrengeling door oud-directeur voetbalzaken Sven Mislintat in de afrondende fase zit. Bron: ABM Financial News

