Media: Glencore heeft belangstelling voor raffinaderij Shell in Singapore

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Zwitserse mijnbouwer en grondstoffenhandelaar Glencore overweegt de olieraffinage- en petrochemische onderdelen van Shell in Singapore te kopen, nadat andere gegadigden daar van afzagen. Dat schrijft persbureau Reuters woensdag. Glencore zou hierin samenwerken met het Indonesische bedrijf PT Chandra Asri Petrochemical, volgens Reuters. De raffinaderij kan 237.000 vaten olie per dag verwerken. Te koop staat ook een ethyleenfabriek van Shell op het eiland Bukom, ten zuiden van Singapore, evenals een fabriek die mono-ethyleenglycol maakt op het eiland Jurong. De twee fabrieken zouden Glencore een voet aan de grond geven om te handelen in de grootste olie-overslagplaats in Azië. De verouderde locatie heeft echter moeite om winst te maken op zijn petrochemische producten, door de concurrentie met nieuwere raffinaderijen, onder andere in China. Shell kondigde vorig jaar juni een strategische evaluatie aan van de activiteiten. Andere gegadigden voor de activiteiten in Singapore waren volgens Reuters het Chinese CNOOC, Vitol en de Chinese chemiebedrijven Eversun en Befar. CNOOC en Befar zouden zich inmiddels hebben teruggetrokken. Bron: ABM Financial News

