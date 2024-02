Media: Apple stopt met plannen om een elektrische auto te bouwen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Apple zal het team dat werkt aan elektrische auto's langzaam opheffen. Dit meldden The Wall Street Journal en Bloomberg. Leidinggevenden van Apple zouden de aankondiging dinsdag intern hebben gedaan. Sommige medewerkers van het autoteam worden naar andere delen van het bedrijf overgeplaatst, met name naar de AI-divisie van Apple. Andere werknemers zullen waarschijnlijk worden ontslagen. Er gingen al jaren geruchten over het initiatief, genaamd Project Titan, met berichten variërend van een volledig autonoom voertuig van het Apple-merk zonder stuur tot een meer conventionele auto met beperkte zelfrijdende functies. Apple had ooit gehoopt dat het voertuig zou kunnen concurreren met elektrische voertuigen van Tesla en moesten ongeveer 100.000 dollar per stuk gaan kosten. Maar het project werd geplaagd door technologische tegenslagen, talloze vertragingen en een zwakkere markt voor elektrische voertuigen. Recente berichtgeving van autobedrijven bleken ook niet gunstig. Vorige week moest Amazon nog een miljard dollar afschrijven op diens investering in Rivian, een fabrikant van elektrische pick-ups en SUV's. In totaal heeft Apple ongeveer tien jaar en miljarden dollars aan het project besteed. De hoge winstmarges die Apple met zijn andere producten verdient, zouden met het autoproject nooit gehaald worden, zo concludeerde Apple. Bron: ABM Financial News

