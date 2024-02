Beursblik: ASMI voorzichtig na sterke orders Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ASM International ontving in het vierde kwartaal sterker dan verwachte orders, dankzij belangstelling voor zijn GAA-technologie en sterke vraag in China, maar bleef voorzichtig in zijn omzetverwachtingen. Dat stelde Jefferies dinsdag in een rapport. De verwachting voor de omzet in de eerste twee kwartalen van 2024 viel tegen, vond Jefferies, ook afgezet tegen de groeiverwachting van 10 procent dit jaar volgens de analistenconsensus. Jefferies maakt zich daar echter geen zorgen om, omdat ASMI altijd terughoudend is, terwijl de analisten een gezonde groeicyclus in het verschiet zien, zowel voor geavanceerde logica- als voor geheugenchips. Zij rekenen daarom om opwaartse bijstellingen vande verwachte investeringen. Het aandeel blijft een favoriet in de sector voor Jefferies, dat een koopadvies heeft bij een koersdoel van 650 euro. ASM stond dinsdag 5 procent lager in de Amerikaanse handel. Bron: ABM Financial News

