Jefferies verhoogt koersdoel Arcadis

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Jefferies heeft het koersdoel voor Arcadis verhoogd van 57,00 naar 60,00 euro, met handhaving van het koopadvies, na de beter dan verwachte winst in het vierde kwartaal. Dat bleek maandag uit een analistenrapport van de zakenbank. Behalve de meevallende winst, die te danken was aan de operationele hefboom, waren ook de orderinstroom en de kasstroom sterk, waardoor het dividend met 15 procent omhoog kon, zag analist David Kerstens. Volgens hem is Arcadis goed op weg om zijn strategische doelen te halen en de nieuwe waardering zou in lijn zijn met die van sectorgenoten. Het aandeel Arcadis sloot vrijdag op 53,05 euro. Bron: ABM Financial News

