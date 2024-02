ING: cijfers JDE Peet's vallen tegen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) JDE Peet's heeft tegenvallende jaarcijfers gepresteerd. Dit oordeelde analist Reginald Watson van ING woensdag in een rapport. De cijfers schoten volgens de analist op alle fronten tekort. De winstdaling van 52 procent was forser dan de daling van 41 procent waar ING op mikte en de 35 procent die de consensus voorzag, mede als gevolg van negatieve wisselkoerseffecten. "Dit onderstreept het probleem dat JDE zelf heeft gecreëerd door niet op kwartaalbasis met cijfers te komen, waardoor de kans op teleurstellingen groot is", aldus Watson. Ook de outlook van JDE voor 2024 noemde Watson een tegenvaller, wijzend op de voorziene schuldratio van circa 3, terwijl deze eind 2023 nog op 2,7 stond. Ook de voorziene groei van de aangepaste autonome EBIT van 1 tot 5 procent is teleurstellend, gezien de consensus mikt op een groei van 8 procent. "De consensus moet dus omlaag", concludeerde Watson. Het enige lichtpuntje vanochtend was dat het dividend van 0,70 euro per aandeel conform verwachting was en dat JDE het dividend in 2024 stabiel wil houden. ING heeft een Houden advies op JDE met een koersdoel van 27,53 euro. Het aandeel daalde vanochtend met 4,5 procent tot 22,12 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.