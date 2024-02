Beursblik: geen verrassingen in resultaten Acomo Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Acomo heeft afgelopen jaar min of meer zoals verwacht gepresteerd. Dit stelden analisten van ING dinsdag in een rapport. De benoeming van Allard Goldschmeding tot CEO, als vervanger van Kathy Fortmann, zal door beleggers volgens ING vermoedelijk positief worden opgepakt. ING merkte op dat de EBITDA-marge van Acomo in 2023 daalde tot 7,1 procent, maar daarmee wel boven de verwachting van ING uitkwam. De bank hield rekening met 6,8 procent, net als de consensus. De zogeheten cashconversie beoordeelde ING verder als sterk. ING heeft een koopadvies op Acomo met een koersdoel van 21,63 euro. Het aandeel noteerde dinsdag op een rood Damrak 2,3 procent lager op 17,78 euro. info@abmfn.nl

