Acea: Europese autoverkoop omhoog

(ABM FN-Dow Jones) De verkoop van nieuwe personenauto's in Europa is in januari flink gestegen. Dit meldde de Europese brancheorganisatie voor de auto-industrie ACEA dinsdag. Het aantal verkochte nieuwe auto's in de EU steeg vorige maand met 12,1 procent tot 851.690 exemplaren. In Nederland steeg de verkoop met 5,5 procent. In België ging het om een stijging van 17,1 procent. Duitsland en Frankrijk, landen die qua volumes toonaangevend zijn in de Europese Unie, lieten over januari eveneens gestegen verkoopcijfers zien. In Duitsland ging de verkoop met 19,1 procent omhoog. In Frankrijk liepen de verkopen met 9,2 procent op. De verkoop van elektrische auto's steeg afgelopen maand in de EU met 28,9 procent. Er werden in de EU 4,9 procent minder dieselauto's verkocht. info@abmfn.nl

